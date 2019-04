Twee mannen die na fatale schietpartij Eindhoven werden aangehouden, weer vrijgelaten

De twee mannen die zijn aangehouden na de dodelijke schietpartij in Eindhoven, zijn weer vrijgelaten. De politie laat weten dat uit onderzoek is gebleken dat er op dit moment geen link is tussen de twee mannen en het schietincident.

Vrijdagochtend werd op de Beukenlaan in Eindhoven een man neergeschoten in zijn auto. Hij werd nog gereanimeerd maar overleed later alsnog in het ziekenhuis.

Getrokken pistolen

De twee mannen werden vrijdagmiddag op de John F. Kennedylaan aangehouden door agenten met getrokken pistolen. "We kregen informatie binnen dat de auto waarin de twee reden, vlak na het schietincident eerder de dag, met hoge snelheid wegreed bij de Beukenlaan", aldus de politie. Nu blijkt dat er geen link is. "Ze zijn daarom in vrijheid gesteld."

Het onderzoek naar de schietpartij is volop bezig. Zo is de politie zaterdag onder meer bezig geweest met een buurtonderzoek, het horen van getuigen en bekijken van camerabeelden. Ook wordt er sectie verricht op het lichaam van de 54-jarige Eindhovenaar.