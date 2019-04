Agenten met getrokken pistolen pakken mannen op na dodelijke schietpartij Eindhoven

EINDHOVEN -

De politie heeft aan het eind van de middag in Eindhoven twee mannen aangehouden. Dit gebeurde in verband met een 'lopend onderzoek', zo laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten. Hij wil niet ingaan op de vraag of de arrestaties verband houden met de dodelijke schietpartij van eerder op ochtend in Eindhoven. De verdachten werden uit een auto gehaald, die tot stilstand was gebracht op de John F. Kennedylaan. De wagen was door verscheidene politiewagens gevolgd.