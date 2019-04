Jorritsma 'beetje mismoedig' van geweld: al acht doden bij dertien schietpartijen sinds aantreden

Burgemeester John Jorritsma wordt een ‘beetje mismoedig’ van al het geweld in Eindhoven. Sinds zijn aantreden, in september 2016, is de stad getroffen door dertien schietpartijen. Volgens Jorritsma zijn hierbij acht mensen om het leven gekomen.

“Ik wil Eindhoven aan de wereld presenteren als een stad die zich op het gebied van technologie onderscheidt, niet op het gebied van de georganiseerde criminaliteit", aldus Jorritsma. "Dit soort incidenten geeft een rauw randje aan onze, mooie economische stad."



Man op straat neergeschoten

Hij reageert op het doodschieten, vrijdagmorgen van een 54-jarige Eindhovenaar. De man werd bloedend gevonden op de Beukenlaan in Eindhoven en overleed later op de ochtend in een ziekenhuis.

LEES OOK: Eindhovenaar (54) doodgeschoten op straat, was op bezoek bij zijn moeder

'Onrust redelijk onder controle'

Jorritsma: "Ik kreeg vanmorgen om kwart voor tien een telefoontje en ja, ik stond toen even stijf. Het geeft weer aan hoe heftig de impact van de criminele scene in Eindhoven is. Gelukkig hebben we de maatschappelijke onrust, die we permanent monitoren, redelijk onder controle, maar zo'n incident kan bij mensen de vraag oproepen in wat voor stad ze wonen of leven."

'Permanente strijd'

"Het blijft lastig, deze permanente strijd die we leveren met de criminaliteit, met ondernemingsactiviteiten. Het vraagt veel inzet, zorg en aandacht van veel partijen. Van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie, maar ik geef niet op. Het glas is bij mij altijd halfvol en niet halfleeg, al besef ik ook dat er veel disciplines van hun normale werk worden afgehaald na zo'n schietpartij. En het is echt niet zo dat met het afvoeren van het slachtoffer en het formeren van een recherche bijstandsteam iedereen overgaat tot de orde van de dag."