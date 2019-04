Reünie van reuzen: oude helden van Bossche basketbal na 40 jaar weer samen

Het waren veertig jaar geleden dé helden van Den Bosch: de mannen die de finale van de Europacup 2 in het basketbal speelde. Een topprestatie die niet zomaar vergeten mag worden. Dus werd besloten, om tientallen jaren na die legendarische wedstrijd, het team met grootheden weer bij elkaar te halen. En met succes: bijna iedereen was er zaterdagavond bij

Kees Akerboom kon op de fiets komen, maar een aantal helden, zoals Al Faber, Dan Cramer en Charles ‘Buff’ Kirkland, werden ingevlogen. De Amerikanen maakten toen furore in de Bossche Vinkenkamp.

Het team wist de finale van de Europa Cup 2 te halen en dat mag met recht een topprestatie genoemd worden: want dat werd daarna nooit meer geëvenaard.

'Iedereen is uitgelaten'

Oud-spelverdeler Jan Dekker kwam op het idee om het team van toen weer samen te brengen. “Dit is zo mooi, iedereen is uitgelaten. We zijn veertig jaar verder en we staan nog rechtop”, zegt Dekker. Van de 10 spelers waren er twee niet. Een kreeg het niet rond met zijn werk, een ander, James Lister, is inmiddels overleden.

Het heldenteam van vroeger kwam zaterdagavond nog een keer in actie tegen een team van oud-internationals. Tot een echte wedstrijd kwam het nooit: 27-27. Een kniesoor die daarover viel.

Met stok

Buff Kirkland rende overigens niet mee met de andere knarren. Daarvoor blijkt het lichaam te oud. Hij loopt inmiddels met een stok, maar is blij om zijn teamgenoten weer te zien: “Dit is zo mooi, de jongens zien er nog steeds knap uit,” lacht de inmiddels 68 jarige Kirkland.

Na de wedstrijd werd hij wel nog uitgedaagd om een bal op de basket te gooien. En ondanks z'n leeftijd én z'n stok lukte het hem om te scoren. Na zeven pogingen gooide hij een balletje raak in de Maaspoorthal.