Brabant heeft last van smog: fijnstof in de lucht kan tot gezondheidsklachten leiden

Brabant heeft maandag te kampen met smog. Dit wordt veroorzaakt door mist waardoor veel fijnstof in de lucht ophoopt. Mensen met longaandoeningen kunnen hiervan veel last hebben.

Vooral in Tilburg en omstreken en het uiterste zuidwesten van de provincie is de situatie niet best, zo blijkt uit een kaartje op de site van het RIVM. De luchtverontreiniging zal 's middags afnemen, onder meer omdat er regen op komst is. Tot die overgang varieert de kwaliteit van die lucht van onvoldoende tot slecht. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dit.

Advies voor risicogroep

De situatie wordt veroorzaakt door de langdurige mist en kan leiden tot een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, als astma en COPD, en mensen met hart- en vaatziekten kunnen hiervan last krijgen. Door niet overmatig in te spannen kunnen klachten worden voorkomen of verminderd.



Gevolgen voor verkeer

De mist heeft ook gevolgen gehad voor het verkeer en een aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport. Onder meer een toestel uit het Portugese Faro zal maandagmiddag met enkele uren vertraging landen.

LEES OOK: Eindhoven Airport heeft veel sneller last van mist dan Schiphol en dat zal niet snel veranderen