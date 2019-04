Inwoners schenken flink wat oud zilver voor nieuwe ambtsketen gemeente Altena

De nieuwe gemeente Altena heeft van haar inwoners al aardig wat oud zilver gekregen voor de nieuwe ambtsketen. "Vandaag werd er nog twee ons aan zilveren munten bezorgd", zegt woordvoerster Claran Wielenga over de schenkingen.

Het zijn vooral sieraden, lepels en munten die worden geschonken om uiteindelijk omgesmolten te worden tot de nieuwe ketting van de burgemeester. In totaal hebben al ruim twintig mensen dat gedaan. "Vaak zitten er bij de pakketjes ook brieven met mooie herinneringen van de gulle gevers", aldus Wielenga. "Zelfs iemand van buiten onze gemeente wilde iets schenken."

'Ambtsketen van ons allemaal'

Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel draagt op dit moment de oude historische ambtsketen van de voormalige gemeente Almkerk. De oude ambtsketens van Woudrichem en Werkendam omsmelten tot een nieuw exemplaar wilde de gemeente niet.

LEES OOK:Burgemeester Altena wil oud zilver van zijn inwoners voor zijn nieuwe ambtsketen

Daarom bedacht Fränzel om de hulp in te schakelen van de inwoners. "Op die manier wordt de ambtsketen er één van allemaal." Of er genoeg zilver is om misschien ook nog een reserveketting te maken, kan de woordvoerster niet zeggen.

Kluis

Op de laatste raadsvergadering voor het zomerreces moet de ambtsketen klaar zijn. Tot die tijd bewaart de gemeente het waardevolle metaal in de kluis. Oud zilver schenken kan nog tot en met 30 april. Iedereen die naam en adres vermeldt bij de schenking, krijgt een certificaat van deelname toegestuurd, ondertekend door de burgemeester. Het is de bedoeling dat het ontwerp voor de nieuwe ketting volgende maand gekozen wordt.