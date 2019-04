PSV of toch Ajax? Onze voorspellende 'Uil van Minerva’ lust één ploeg rauw

Afgelopen zondag speelde PSV een heuse horrorwedstrijd. Geheel onverwacht eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in een gelijkspel: 3-3. En dus kan het weer twee kanten op in de titelstrijd.

Verslonden

Voor onze voorspel-oehoe is het echter meer dan duidelijk. De 5-jarige Zuggy kreeg twee maaltijden voorgeschoteld: Ajax en PSV. Hij lustte één van de ploegen rauw. "Het is een heel wijs beestje! En meer dan te vertrouwen", weet valkenier Frank Lenders.



Oehoe Zuggy heeft een duidelijke voorkeur. (Bekijk de video en lees verder).







Boeren-uil

Geloof het of niet, het beestje at meteen Ajax op. Of de Europese oehoe wel objectief is? "Totaal niet. Het is een echte boeren-uil. Hij is echt fan van PSV", lacht Lenders. "Ajax is duidelijk verslonden. De juiste keuze. Ik ben trots op hem."

De strijd duurt nog maximaal vijf speelronden. De eerste wedstrijd die voor PSV op het programma staat, is komende zondag tegen De Graafschap. Dat is een wedstrijd die gewonnen moet worden.