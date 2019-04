Fietsers brengen vrijheidsvuur van Wales naar Den Bosch: 'het was heel indrukwekkend'

Ze hebben in 5 dagen zo’n 650 kilometer gefietst om uiteindelijk in Wales aan te komen. En alle fietsers waren het er unaniem over eens. Het was een zeer bijzondere ervaring. “We zitten nog erg vol van alle ervaringen. De verhalen die je hoort over de geschiedenis zijn indrukwekkend. We moeten echt nog even landen allemaal,” aldus een van de fietsers.

Tranen

We hebben daar een hele mooie ceremonie bijgewoond”, aldus Edwin Gerritsen van de organisatie. “Als je daar staat tijdens de herdenking is dat heel indrukwekkend. De stilte, The Last Post en als je dan ook nog eens moe bent van het fietsen, dan komt dat allemaal heel hard binnen. Er zijn echt wel wat traantjes gelaten.”

De fietsers werden maandag ontvangen op het stadhuis van Den Bosch. Vanuit daar is het vuur naar de Sint Jan gebracht, waar het tot oktober zal branden.

75 jaar

Den Bosch is een van de weinige steden die is bevrijd door soldaten uit Wales. Dit jaar is de bevrijding 75 jaar geleden. Dit wordt het hele jaar met verschillende activiteiten herdacht. De officiële herdenking is in oktober. “Het is echt een bijzonder verhaal van hoe de Welsh division onze stad heeft bevrijd. Ik vind dat eigenlijk iedereen het zou moeten horen. En daar is nu de kans voor”, aldus een van de fietssters.