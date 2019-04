Naam dader zingt rond in Tuinzigt: 'Hij dronk een pilsje terwijl slachtoffer in brand stond'

Hoewel de politie meldt dat een zakelijk geschil mogelijk het motief is geweest voor de gerichte aanslag, wil de politie niet bevestigen dat voormalig compagnon Janie H. wordt verdacht van de aanslag. Maar dat het al lange tijd niet boterde tussen Ger en Janie staat vast.

Uiterst koelbloedig

Volgens omwonenden zijn de daders uiterst koelbloedig en gruwelijk te werk gegaan. Ze baseren zich daarbij op uitlatingen van het slachtoffer zelf, die kort voor zijn vervoer naar het ziekenhuis nog goed aanspreekbaar was. “De man had een zaak in automaterialen in de garagebox”, zegt een omwonende.

“Twee onbekende mannen dienden zich maandagavond aan als klant. Het slachtoffer moest een onderdeel opzoeken achter de computer. Daar werd hij door het duo vastgebonden. Zij verlieten de box, waarop de dader binnenkwam. Die heeft het slachtoffer eerst afgetuigd en daarna overgoten met benzine. Hij stak het slachtoffer in brand en dronk op zijn gemak een pilsje terwijl zijn slachtoffer in brand stond."

Janie en Ger hadden samen een bedrijf: A&R Handelsonderneming, een garage gespecialiseerd in Fiat 500-auto’s. “De letters A en R stonden voor de kinderen van Janie en die van Ger, namelijk Adje en Ramon”, vertelt een kennis die dichtbij de familie staat.

Janie wilde zich opblazen met handgranaat

Er ontstond een conflict over geld en toen ging het mis. “Janie wilde de zaak verkopen, Ger wilde dat niet”, vertelt hij. “En zo ontstond er ruzie.” Sindsdien hadden de twee geen contact meer.

Die ruzie kon Janie niet aan en hij draaide door: begin februari 2017 reed hij daarom met een handgranaat, acht cobra’s (zwaar illegaal vuurwerk) en een geladen pistool in zijn bestelbus naar het autobedrijf dat toen aan de Esserstraat zat, in Breda. Daar wilde hij zichzelf opblazen, maar besloot toch 112 te bellen en zichzelf aan te geven.

Maandagavond vond dan alsnog een aanslag plaats. Ger werd in brand gestoken in een garagebox aan de Sparrenweg. Een buurtbewoner zette hem onder de douche. “Ger heeft onder de douche aan de politie verteld wie het heeft gedaan. Iedereen hier denkt te weten wie het is. Die ruzie speelt al zo lang”, zeggen buurtbewoners.