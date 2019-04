Verdachte (51) meldt zich in zaak gewelddadige dood van garagehouder Ger van Zundert

Het politieonderzoek is nog in volle gang. (Foto: Eva de Schipper)

De politie heeft een verdachte opgepakt in verband met de gewelddadige dood van Ger van Zundert. Het gaat om een 51-jarige man uit Breda die zichzelf meldde op het bureau.

Volgens onbevestigde berichten gaat het om Janie H., de voormalig zakenpartner van Van Zundert. Zijn naam zong al uren rond in de wijk Tuinzigt als hoofdverdachte. De politie gaf niks prijs over de identiteit van de verdachte, wel is de man een bekende van justitie.

Volkswagen Caddy

Volgens de politie had de 51-jarige man ook de grijze Volkswagen Caddy bij zich die door de politie werd gezocht. Over de andere twee mannen die betrokken zijn bij de gruweldood van de garagehouder is nog niets bekend.

De 49-jarige Van Zundert werd maandag vastgebonden, overgoten met benzine en in brand gestoken. Hij overleed dinsdagochtend aan zijn verwondingen. Vermoedelijk is Van Zundert in brand gestoken vanwege een zakelijk conflict.

