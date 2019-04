'Verschrikkelijk en beestachtig': Buurtbewoners geschokt door dood Ger van Zundert

Buurtbewoners en bekenden van Ger van Zundert reageren geschokt op de vreselijke dood van de geliefde 49-jarige Bredanaar. Van Zundert werd maandagavond in een garagebox aan de Sparrenweg vastgebonden en in brand gestoken. Hij overleed in de loop van de ochtend. ‘Het is verschrikkelijk en beestachtig.’

“We zijn hier voor Ger”, zegt de 28-jarige Deborah Stassar met een bos bloemen in de hand. “Ik ken hem via mijn familie. Het is onmenselijk en niet te bevatten wat er is gebeurd. Ger was zo’n hartstikke goeie man, vader en partner. Hij was altijd voor iedereen leuk. Ik denk dat heel Breda hiervan is aangedaan. Zo bruut is hij uit het leven gerukt.”

Brandend

Een vrouw die vlakbij de bewuste garageboxen woont en anoniem wil blijven, vertelt dat ze het slachtoffer brandend over straat zag strompelen. "Ik hoorde een knal en deed de rolluiken op. Vervolgens ben ik naar buiten gelopen, maar omdat het verder donker was, zag ik eerst niks. Toen ineens kwam een man aangestrompeld over straat. Hij stond brandend midden op de weg. Mensen van de overkant van de straat kwamen aanrennen met een emmer water. Hij pakte die emmer en gooide het water over zich heen. Daarna is hij onder de douche gaan staan."

“Ik ben met hem opgegroeid hier in de Rivierenbuurt. Het is verschrikkelijk en niet te bevatten. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. De wereld is gewoon kapot”, vult Tonnie Weijgers (54) aan.



Beestachtig

Ook buurtbewoonster Corrie Christiaanen-Frijters, die het tumult maandagavond hoorde, spreekt van een enorm gemis. “Ger was altijd vrolijk en in voor een praatje. Ik hoopte sinds gisteravond alleen maar dat hij er bovenop zou komen. Wat er is gebeurd, is verschrikkelijk en beestachtig.”