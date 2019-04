'Frans Bauer geeft plagiaat toe bij nieuwe single Leugentje om bestwil'

De volkszanger uit Fijnaart zou daarom de helft van de opbrengst van de nieuwe single schenken aan de componist van Meidengroep: Hans van Hemert. Volgens 6 Inside waren de twee er binnen een half uur uit.

Trots

Afgelopen vrijdag presenteerde hij zijn nieuwe plaat nog vol trots in Brabants Bont. "Ik duik de feesttent in! Ik ga terug naar mijn roots", zei hij toen. Het nummer is geschreven door Jeffrey Weber, de zoon van zangeres Marianne Weber.

Een dag later kreeg de zanger kritiek. In het programma Shownieuws zei Van Hemert dat het nummer sprekend lijkt op de hit uit 1984. "Geleend of gestolen, het is maar net hoe je het ziet." Toch was Van Hemert alles behalve negatief. "Het is een heerlijk nummer." Met deze schikking lijkt de kous nu af.