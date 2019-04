Oranjeleeuwinnen winnen met 7-0 en Daniëlle van de Donk scoort er maar liefst vier

Het was een primeurtje voor Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard: vier keer scoren in één wedstrijd. De nummer 10 van het Nederlands elftal mocht dan ook de bal mee naar huis nemen na de oefeninterland tegen Chili. Die wedstrijd werd met maar liefst 7-0 gewonnen. "Het is heerlijk om een tegenstander weg te tikken."

Het Oranje van deze dinsdagavond deed weer denken aan de ploeg die op het EK 2017 kampioen werd met dominant voetbal. Dit na tegenvallende prestaties eerder dit jaar op het toernooi om de Algarve Cup. Tegen de NOS zei van de Donk: "We hebben hier lang op gewacht. Iedereen heeft het elke keer over het 'EK-voetbal', maar dat is geweest. We moeten naar de toekomst kijken."



En verder: "We hebben wel een tijdje gezocht naar 'ons' voetbal. Nu waren we echt aan het tikken, lekker snel. Het is heerlijk om een tegenstander weg te tikken. Daar ben ik het meest trots op. Alleen jammer dat we het in de tweede helft niet konden doortrekken. Op het WK moeten we het straks ook 90 minuten volhouden.''

De Oranjevrouwen zitten middenin de voorbereiding op dat WK, dat van 7 juni tot en met 7 juli in Frankrijk wordt gehouden. Afgelopen vrijdag won de Europees kampioen, met de Brabantse speelsters Daniëlle van de Donk, Kika van Es en Jackie Groenen in de ploeg met 2-0 van Mexico.