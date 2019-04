Belg die bouwafval dumpte in bossen op heterdaad betrapt in Hilvarenbeek

"We hadden de afgelopen weken in en rond de natuurgebieden in ons district veel last van eenzelfde soort dumpingen van bouwafval", vertelt een politiewoordvoerder van het district Leijdal. Daarop besloten boswachters en agenten extra te surveilleren in dit gebied. Op basis hiervan kwam een verdachte in beeld.

De verdachte reed tegen de auto van de boswachter aan. (Foto: Facebook politieteam Leijdal)

'Hij reed tegen auto boswachter'

De man die ze in beeld hadden, werd woensdag door een boswachter op heterdaad betrapt in natuurgebied Gorp en Roovert. "Hij wilde meteen wegrijden en reed tegen de auto van de boswachter aan."

Volgens de politiewoordvoerder verzette de man zich daarna hevig bij zijn aanhouding. De boswachter gebruikte zijn wapenstok, maar dit had weinig effect. De verdachte viel de boswachter aan. Daarop besloot die zijn diensthond uit de auto te halen. Die beet de verdachte, maar ook daarna bleef hij zich verzetten.

Bloedneus en dikke lip

Uiteindelijk lukte het met hulp van opgeroepen agenten de man te arresteren. Hij is vastgezet in een cellencomplex voor onderzoek. De boswachter liep tijdens de confrontatie met de Belg onder meer een bloedneus en een dikke lip op.

LEES OOK:Aantal groene BOA's in buitengebied meer dan verdubbeld om criminaliteit aan te pakken