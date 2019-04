Voor de zevende keer deze week hout gedumpt in Biezenmortel: 'Ik kijk nergens meer van op'

In Cromvoirt werd eerder deze week ook al twee keer een grote lading hout gedumpt, in de buurt van de IJzerenman. Rene van Baast is al 17 jaar Coördinator Buitendienst en heeft al vele dumpingen voorbij zien komen. "De gekste was met afstand een caravan, propvol met rubberbanden. Ook komen er hele huisraden compleet met koelkasten en tv's voorbij. Dat gaat mijn verstand echt te boven: mensen zijn bereid duizenden euro's uit te geven aan een nieuwe keuken, maar willen nog geen paar euro uitgeven aan het afvoeren van de oude."

Heterdaad

Wanneer er een dumping heeft plaatsgevonden wordt er altijd eerst gezocht naar spullen die naar de identiteit van de dader kunnen leiden. "Soms zitten er bijvoorbeeld enveloppen bij of ander huisafval", vertelt Van Baast. "Dan kunnen we eigenlijk alleen maar langsgaan bij diegene om te vragen of hij er iets van weet. De politie heeft een 'heterdaadje' nodig om iemand aan te kunnen houden."

Hoewel hij het moet opruimen, is volgens Van Baast vooral de natuur het slachtoffer van deze dumpingen. "De natuur hier is prachtig en in het geval van drugsdumpingen kan daar veel schade aan aan worden gericht." Daarnaast lopen particulieren met veel grond ook een risico volgens hem. "Op het moment dat er gedumpt wordt op particulier grondgebied is de eigenaar verantwoordelijk voor de kosten. en die lopen al snel op tot enkele duizenden euro's. Zo kan je iemand echt in de problemen helpen."

Een medewerker van de Diamant ruimt het afval op (foto: Bart Meesters)

Verkiezingen

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen waren maatregelen voor de vele dumpingen een hot topic. "Ik merk dat er langzaam steun komt van bovenaf om ons met dit probleem te helpen. De politie helpt mee door te surveilleren bij bekende dumpplekken en de provincie is een campagne begonnen tegen het dumpen van grof huisafval."