Kom in actie tegen drugsdumpingen! Provincie is het spuugzat en start een campagne

Al jarenlang wordt Brabant geteisterd door drugsdumpingen. De laatste dagen is het op meerdere plekken weer raak. Reden voor de provincie om een campagne te starten in de strijd tegen de dumpingen van de giftige troep.

Via reclamespots, die vanaf eind deze week onder meer bij Omroep Brabant te zien zijn, wordt aandacht gevraagd voor het probleem. Want, zo zegt de provincie in de spotjes, de criminelen dumpen hun afval overal in Brabant. Mensen die iets verdachts zien of ruiken, worden opgeroepen om in actie te komen en de politie in te schakelen.

Tienduizenden euro’s

Brabant zit in de maag met het grote aantal dumpingen. Het zorgt niet alleen voor milieuschade en mogelijke gezondheidsrisico’s, ook de kosten voor het opruimen van de troep zijn torenhoog. Het opruimen kost met een beetje pech al snel tienduizenden euro’s. Provincie, gemeenten en soms zelfs particulieren draaien op voor de kosten.

LEES OOK: Weer drugsafval gedumpt op terrein van Robert, die nieuwe rekening vreest van opruimkosten

Uit rijdende auto gegooid

Maandag werd in Eindhoven zo’n 1600 liter drugsafval gedumpt. Criminelen lieten de troep uit grote vaten al rijdend in de berm weglopen. Over ruim twee kilometer moest een deel van de berm worden afgegraven. “Dit is het zoveelste bewijs van de brutaliteit en ook nonchalance van xtc-criminelen. Het is onacceptabel en zeer schadelijk”, reageerde burgemeester John Jorritsma van Eindhoven op de dumping.

Het lijkt erop dat Brabant afgelopen weken weer te maken heeft met een golf aan drugsdumpingen. Binnen ongeveer een week werd op zeker zeven plaatsen chemisch afval ontdekt. Dat is vergelijkbaar met een golf die we een jaar geleden ook al hadden.

LEES OOK: Ineens zijn er meer drugsdumpingen in Brabant, wat is er aan de hand?