Aantal groene BOA's in buitengebied meer dan verdubbeld om criminaliteit aan te pakken

Met de extra BOA's gaat de wens van boswachters en natuurorganisaties in. Zij roepen al langer om extra handen in het buitengebied om de criminaliteit tegen te gaan. "Mensen worden steeds agressiever. Stropers zijn niet meer de stropers van vroeger. Je hebt de drugsdumpingen. Er is veel aan de hand", zegt Martine van Stekelenburg van Samen Sterk in Brabant (SSiB), de organisatie waar de BOA's onder vallen.

Ruim een verdubbeling

"De BOA's zullen intensief gaan samenwerken met andere organisaties als Natuurmonumenten en de Waterschappen", zegt Stekelenburg: "Ze worden op dit moment ingewerkt. Vervolgens zullen ze op pad gaan, reageren op meldingen, en praten met mensen. Vooral in de natuurgebieden, want daar zijn ze voor bedoeld." De negen handhavers sluiten zich aan bij zes BOA's die op dit moment al actief zijn.

Hoeveel verschil negen BOA's kunnen maken in een grote provincie als Brabant is nog de vraag. "Ik heb een BOA gesproken die al zei: 'eigenlijk hebben we het dubbele nodig'", zegt Van Stekelburg. Maar blij met de extra inzet zijn ze uiteraard wel: "Het is een boodschap die wordt afgegeven: we moeten een halt toeroepen aan al die gekkigheid."

Nieuw registratiesysteem

De BOA's krijgen nieuwe terreinwagens en zullen ook werken met een nieuw registratiesysteem. "We weten vaak al dat er bepaalde dingen vaker in specifieke gebieden voorkomen. Dat kunnen we makkelijker vastleggen. Daar wordt dan op gehandhaafd."

De extra BOA's werden vorig jaar al door de provincie aangekondigd in de strijd tegen zware criminaliteit in het buitengebied. Er is tot en met 2020 geld voor de extra handhaving. Wat er daarna gaat gebeuren is nog niet duidelijk.