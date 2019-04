Tilburgse wietbende de bak in, 'verrader' vrijuit met nieuw leven

De rechtbank heeft gevangenisstraffen tot zes jaar opgelegd aan de leden van een Tilburgse wietbende . De zaak veroorzaakte ophef. Een van de verdachten -Alain- wees bendeleden en plekken aan . Door zijn verhalen werd veel bekend over de honderden miljoenen die er omgaan in de wietteelt. Maar Alain moest een hoge prijs betalen: onderduiken en emigreren met zijn vrouw en kinderen. Ze zitten in een getuigenbeschermingsprogramma.

Veel bewijsmateriaal kwam uit de gedetailleerde verhalen van Alain. Daarom stond de rechtbank in Breda daar uitgebreid bij stil. 'Tamelijk uniek. deze inkijk van binnenuit', zei de rechtbank.

De rechter vonden dat Alain vrijwillig naar de politie is gestapt, niet onder druk is gezet en betrouwbaar was, oordeelde de rechtbank. Er is ook geen bewijs is voor een deal met justitie. De politie heeft zich aan de regels gehouden.

'Bedonderd'

Zijn advocaat vond dat de politie hem heeft belazerd. Er zouden wel degelijk toezeggingen zijn gedaan die de politie niet nakwam. Maar daarvoor was onvoldoende bewijs, vond de rechter.

Het OM eiste 36 maanden tegen Alain maar de rechtbank noemde dat 'onbegrijpelijk' omdat hun leven in Nederland voorbij is en iedereen een nieuwe identiteit heeft aangenomen. Hij kreeg 248 dagen cel, die hij al heeft uitgezeten.

Familiebedrijf

Het meeste opvallende aan de bende was een familie: de Tilburgse broers: Ton (55), Toine (59) en Theo (54).

Ton was oprichter van de misdaadorganisatie. Bijna tien jaar lang was hij de baas, later kwam zijn zoon Mike (29) er bij als gelijke en als opvolger. Pa Ton kreeg de zwaarste straf: zes jaar. Mike 3 jaar cel.

De dagelijkse leiding hadden de ‘managers’ Alain S. (49) en Eric K. (51). Ze waren middenkader en stuurden de vloer aan, ook om de familie buiten beeld te houden.



Daaronder stonden 9 anderen: timmerlieden, elektriciens, knippers, een makelaar die (wiet)panden regelde en een man die handtekeningen zette onder huurcontracten. Ze kregen straffen die uiteenliepen van werkstraffen tot anderhalf jaar.

Grootschalige hennepteelt

Alain vertelde veel en beschuldigde iedereen maar is zelf ook gewoon als verdachte behandeld. Diverse andere verdachten legden uitgebreide bekentenissen af over hun eigen en andere illegale activiteiten in de periode 2003-2012. De rechtbank sprak van mensen met een 'beroep en een bedrijf'.

Alleen verdachte Theo zat donderdag in de rechtszaal, samen met nog een zestal advocaten. De rechtbank had een samenvatting gemaakt, het voorlezen daarvan duurde anderhalf uur. Het vonnis bestaat uit 88 pagina's.

Wietkwekerijen

Verdachte Alain vertelde bij de politie uitgebreid over 46 adressen. In het dossier worden kwekerijen genoemd in de hele provincie en daarbuiten: In Etten Leur, Diessen, Empel, Veghel, Alphen, Baarle Nassau, Moergestel, Hooge Mierde, Goirle, Dongen, Oirschot en diverse panden in Tilburg. Tot in Den Haag en België aan toe zou de groep actief zijn geweest maar het OM heeft lang niet alle wietplantages opgenomen in de aanklacht.



Schok

Toen de zaak vanaf 2013 volop in het nieuws kwam, veroorzaakte die een schok. Door de gedetailleerde verhalen van Alain werd het ineens duidelijker dat de wietwereld veel groter was dan altijd gedacht. Alleen al in Tilburg ging jaarlijks naar verluid pakweg 800 miljoen euro om. Dagelijks zijn er 2500 mensen bezig met de illegale bedrijfstak. Er zouden zo’n zestig groepen zijn die hetzelfde doen als de wietbroers.

Er is wel eens op gewezen dat de omzet van pakweg 800 miljoen vergelijkbaar is met de Tilburgse gemeentebegroting. De rechtbank was het daar mee eens. 'Niet uit de lucht gegrepen,' noemde de rechtbankvoorzitter die vergelijking.