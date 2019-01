Ton, Toine en Theo hadden een wietbende, justitie wil ze tot zes jaar cel geven

De rechtbank in Breda

BREDA - Drie Tilburgse broers en een van hun zonen runden jarenlang een wietbedrijf vanuit hun woonplaats. Voor de rechtbank in Breda hoorden ze maandag tot zes jaar cel tegen zich eisen.

In 2012 werden de familieleden en hun handlangers verlinkt door hun bedrijfsleider, Alain S. De man vertelde bij de politie uitgebreid over de handel en wandel van de mannen.

Door zijn verklaringen moest Alain (49) met zijn hele gezin onderduiken. Hij leeft hij sindsdien in een getuigenbeschermingsprogramma. Tegen hem is vorige week al drie jaar cel geëist. Zijn advocate noemde het 'geen eerlijk proces'.

Leiders van de drugsbende

Maandag stond de vermeende top van de Tilburgse wietbende voor de rechtbank in Breda. Het OM denkt dat Ton K. (55) de baas was. Tegen hem eiste het OM zes jaar gevangenisstraf.

Ton K. zou al sinds 1995 actief zijn in de wietwereld. Het OM noemt zijn gedrag 'ernstig en ondermijnend'.

Hij wordt verdacht van witwassen, het lidmaatschap van een criminele organisatie, het runnen van wietkwekerijen in Etten-Leur en Alphen en afpersing. Hij zou ook Alain S. met een pistool hebben bedreigd. Dat was voor S. de druppel en daarom stapte hij toen naar de politie met zijn verhaal.

Geld verstopt

Ton K. had meer dan 300.000 euro cash geld thuis. Twee-derde lag begraven in zijn tuin. Als het aan het OM ligt krijgt hij dat niet meer terug. Het OM merkte ook op dat Ton K. al meer dan tien jaar lang van een arbeidsongeschiktheidsuitkering leeft.

Hij was maandag niet in de zittingzaal. K. heeft laten weten dat hij last heeft van autisme en adhd.

Zoon en broers

Ton's zoon Mike (29) wordt verdacht van vergelijkbare misdrijven.Tegen hem eiste het OM vijf jaar celstraf.

De broers van Ton hadden een iets kleinere aanklacht. Ze stonden ook voor de rechter. Tegen Toine (59) werd drie jaar geëist en tegen Theo (54) twee jaar. Theo wordt gezien als knipper en beveiliger.

Het proces is vorige week begonnen en duurt nog een paar weken. Voor de rechter komt nog een groep handlangers onder wie helpers, electriciëns en een makelaar.

Ophef

De zaak veroorzaakte jaren geleden grote ophef omdat hij veel inzicht gaf in de Tilburgse onderwereld. De verklaringen van Alain S. gingen over de enorme omzet en grote groep mensen die er bij betrokken waren.

28 maart doet de rechtbank uitspraak.