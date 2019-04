Hans Smolders doet aangifte tegen wethouder Marcelle Hendrickx na racisme-tweet

"Ik kon dit niet over mijn kant laten gaan", licht Smolders zijn aangifte toe. De tweet werd al op 20 maart verstuurd, maar nu pas heeft hij aangifte gedaan. "Ik wilde er goed over nadenken en niet meteen uit emotie reageren. Nu heb ik besloten om toch aangifte te doen."

'Slechte verliezer'

Smolders is gemeenteraadslid voor Lijst Hans Smolders in Tilburg, maar hij was ook lijstduwer voor Forum voor Democratie, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Toen Smolders de tweet een dag na de verkiezingen onder ogen kreeg, reageerde hij furieus. "Ze is zo'n slecht verliezer, om iemand een racist te noemen. Zo ben je het niet waard om een wethouder van zo'n mooie stad als Tilburg te zijn."

Hij vond dan ook dat ze af moest treden. In een spoeddebat gaf de wethouder aan dat ze haar zorgen wilde uiten over de standpunten van de FVD. "Het spijt en raakt mij dat het bericht anders is opgevat dan bedoeld." Maar ze bleef wel achter de tweet staan.

Dictator en 'kutwijf'

Overigens is Smolders zelf ook niet vies van hard taalgebruik. Zo was hij betrokken bij een relletje met CDA-raadslid Cécile van Berkel. Smolders zou haar 'kutwijf' hebben genoemd, toen hij smoesde met een fractiegenoot. Zelf zei hij dat hij het woord 'doordrijf' gebruikte. En in 2009 vergeleek hij oud-burgemeester Ruud Vreeman met een dictator.

De gemeente Tilburg laat weten dat de wethouder niet op de zaak zal reageren. Later vanavond komt burgemeester Theo Weterings met een reactie.