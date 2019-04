Songfestival naar Den Haag als Duncan Laurence wint? Nou, echt niet!

Het is misschien wat vooruitlopen op de muziek: maar stel dat Tilburger Duncan Laurence het Eurovisiesongfestival wint, in welke stad moet het liedjesfestijn dan volgend jaar worden georganiseerd? Bij ons in Brabant, toch? Nou, in Den Haag denken ze daar anders over: zij vinden dat zij het meeste recht hebben op het gastheerschap van het Songfestival.

"En ik ga je precies uitleggen waarom", vertelt gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Volgens hem is het niet meer dan logisch dat het Songfestival uitwijkt naar de hofstad. "Het volgend jaar precies 75 jaar geleden dat Nederland en Europa werden bevrijd van de Duitsers. Als cadeau aan Europa willen wij dat het dan bij ons plaatsvindt, in de stad van vrede en recht", legt hij uit.

'Brabanders welkom in ADO-stadion'

"Brabanders hebben de neiging om zich dingen toe te eigenen", zegt hij lachend. "Ik kan het weten, mijn moeder komt uit Brabant." Maar in dit geval vindt hij het toch beter als het Songfestival uitwijkt naar zijn stad. "In het stadion van ADO Den Haag hebben we plek voor 15.000 man. En Brabanders zijn natuurlijk van harte welkom!"

Zoveel toeschouwers kunnen natuurlijk ook gewoon in het Koning Willem II Stadion. Hij gunt het de Tilburgers dan ergens ook wel weer. "Ik wens Tilburg dan ook veel succes toe!"

Nummer één bij bookmakers

Maar voor het zo ver is, moet Duncan met zijn nummer Arcade wel nog even winnen, beseft ook het Haagse raadslid. "Hij heeft inderdaad nog niet gewonnen. Maar hij staat wel al een tijd bij de bookmakers op nummer één. Dat is ook al een unieke prestatie, dus we zijn al dichtbij."

Het raadslid heeft de vragen met zijn voorstel woensdag aan het college gesteld. "Ik hoop dat er dan voor de finale wel een antwoord is." De finale vindt plaats op zaterdag 18 mei. Maar wij weten het antwoord al: als Duncan wint, vindt het Songfestival volgend jaar gewoon bij ons in Brabant plaats.