Uitvaart Ger van Zundert zaterdag in Breda: 'Hij heeft gestreden om bij ons te blijven'

De plechtige ceremonie wordt gehouden is een van de aula's van het crematorium aan de Tuinzigtlaan. 'Hij wilde het leven nog niet loslaten en heeft gestreden om bij ons te blijven. Totaal onverwacht en veel te vroeg is van ons weggerukt mijn maatje en mijn vader', zo staat in een openbare op Facebook te lezen. Iedereen die afscheid wil komen nemen, is welkom.

Ziekenhuis

Ger van Zundert werd maandagavond in een garage aan de Sparrenweg in brand gestoken. Hij was na de aanslag nog wel aanspreekbaar, maar overleed later alsnog in het ziekenhuis.

De politie heeft dinsdagavond één verdachte aangehouden, de 51-jarige Janie H. Hij was de voormalig zakenpartner van het slachtoffer en had met hem ruzie over geld. De politie houdt er rekening mee dat een zakelijk conflict het motief is van de aanslag op Ger. H. wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter commissaris.