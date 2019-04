Janie H. uit Breda: van mentaal doorgedraaid tot verdachte van moordaanslag op Ger van Zundert

De aanslag op Ger van Zundert schokt iedereen in Tuinzigt. Natuurlijk weet men van de ruzie tussen Janie en Ger, de voormalig zakenpartners, maar dat het zó hoog op zou lopen, had niemand verwacht.

Het is een man die enorm met zichzelf in de knoop zat - Biografe Danique Pals

Zo deed Ger nooit aangifte tegen Janie, bevestigt de politie. Ook andersom was er voor Janie geen reden om aangifte tegen Ger te doen. Dus als de ruzie al hoog opliep, was de politie er in ieder geval niet bij betrokken.

In de knoop

Dat het conflict zo zou escaleren, had ook Danique Pals niet verwacht. Zij schreef een biografie over Janie. “Ik heb hem in korte tijd goed leren kennen. Maar ik had hem hier niet voor mogelijk gehouden”, vertelt ze. In 2016 kwam het boek ‘Jongen van de straat’ uit. Janie wilde graag een verhaal over zijn jeugd vertellen, zijn kant van het verhaal.

“Het is een man die enorm met zichzelf in de knoop zat en waarschijnlijk nog zit”, vertelt Pals. Volgens hem gingen er verhalen rond die niet klopte. “Hij was daarover erg gefrustreerd en wilde daarom graag zijn verhaal vertellen.”

Ruzie met Ger

Een verhaal met veel dieptepunten. Zo schoot hij in 1997 iemand neer in de binnenstad van Breda, werd hij zelf beschoten, pleegde een vriendin zelfmoord en stierf zijn moeder toen hij in de bak zat. Daarnaast raakte hij dus gebrouilleerd met zijn zakenpartner Ger.

Janie voelde zich bedonderd door Ger. Volgens zijn lezing had hij 10.000 euro aan Ger geleend en zag hij dat nooit terug. Een kennis van Ger meldt dat er juist ruzie ontstond toen Janie de zaak wilde verkopen, maar Ger dit absoluut niet wilde.

Boos in de auto

Hoe ook het zij: in 2017 is de maat vol voor Janie, die dan ook in een depressie zit. Hij vertrekt boos richting de garage van hem en Ger met een auto vol zwaar vuurwerk, een handgranaat en een geladen pistool.

Hij kwam toen op tijd bij zinnen en belde zelf de politie. De rechtbank veroordeelde hem vorig jaar tot een werkstraf. Ook moest hij zich bij de GGZ laten behandelen.

Of de bezinning maandag te laat kwam en Janie inderdaad verantwoordelijk is voor de dood van Ger zal pas tijdens een rechtszaak blijken. Janie H. beroept zich nu op zijn zwijgrecht, zo meldt zijn advocaat. “En ik kan er verder geen enkele inhoudelijke mededeling over doen, omdat mijn cliënt in alle beperkingen zit.”

