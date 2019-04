Unieke titelstrijd krijgt volgens ervaringsdeskundige Toon Gerbrands een positief einde voor PSV

PSV ging lange tijd aan kop in de eredivisie, maar op doelsaldo moeten de Eindhovenaren nu voorrang geven aan Ajax. Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, blijft vol vertrouwen in een goede afloop van de 'unieke titelstrijd'.

“Het is echt een unieke titelstrijd die op dit moment gaande is”, zegt Gerbrands. “Normaal gesproken sta je vijf of zes punten los als je 71 punten hebt. Maar nu is het een echte strijd. Het is heel interessant hoe het gaat aflopen.”

Ervaring

Gerbrands is niet snel nerveus, ook nu niet. Dat komt mede door de ervaring die hij in al die jaren in de voetballerij heeft opgedaan. “Ik zit hier nu voor het vijfde seizoen en heb alles meegemaakt. Een ruime titel, een keer op de laatste dag, een keer een thuiswedstrijd. We gaan kijken hoe het nu afloopt.”

Vertrouwen

De directeur kan nu niet veel meer doen dan toekijken en hopen. Dat doet hij wel met een positief gevoel. “Ik zie het wel goed komen. Het is niet eenvoudig, de grote concurrent doet het heel goed. We zijn tweede, er moet links en rechts wel wat gebeuren. Maar het enige waar we hier mee bezig zijn is kijken hoe we de titel binnen kunnen halen.”

