Pyromaan in Deurne krijgt cel en tbs met dwangverpleging

Dertig maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Deze straf kreeg een 44-jarige man te horen, omdat hij verschillende branden stichtte in Asten en in zijn woonplaats Deurne. De rechtbank in Den Bosch bepaalde vrijdagmiddag ook dat de man een aantal schadevergoedingen moet betalen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 7200 euro.

De man, Martin van D., werd vorig jaar september in Asten aangehouden. Uit onderzoek bleek dat hij van juli tot oktober vorig jaar zeven brandjes had aangestoken. Dit gebeurde bij bedrijven en huizen.



In één geval joeg hij hiermee een vrouw van 81 de stuipen op het lijf. Bij alle incidenten raakten overigens niemand gewond, al ontstonden er wel gevaarlijke situaties. Ook ontstond grote onrust, zo stelde de rechter vast.



Eerder tbs

De rechtszaak, twee weken geleden, was druk bezocht. Van D. zei toen dat hij zich van al van die brandstichtingen niets kon herinneren. Van D. heeft al een tbs-periode van zestien jaar achter de rug. Hij werd in 1997 en 2001 veroordeeld voor brandstichting. De rechtbank heeft dit mee laten wegen.



LEES OOK: Verdachte brandstichter uit Deurne staat terecht: 'Ik wil best behandeld worden'