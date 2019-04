Einde aan supermarktellende Sint Anthonis, Jan Linders dinsdag open

SINT ANTHONIS -

De winkel van Jan Linders in Sint Anthonis gaat dinsdag weer open. De supermarkt is dan twee en een halve week gesloten geweest. Burgemeester Marleen Sijbers liet de zaak sluiten, omdat de verbouwing niet volgens de regels was verlopen. Eerder deze dag is bij een laatste controle gebleken dat er niets aan de hand is.