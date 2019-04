150 geluksvogels halen hún plaatsnaambord op: Eethen, Rijswijk, Wijk en Aalburg of Uppel

GIESSEN -

Eethen, Drongelen, Genderen, Giessen, Wijk en Aalburg, Rijswijk of Uppel. Honderdvijftig geluksvogels konden zaterdagochtend op de gemeentewerven in Giessen of Werkendam hún plaatsnaambord ophalen. De auto’s reden af en aan en menig plaatsnaambord verdween in de kofferbak van het voertuig of ging onder de arm mee naar huis.