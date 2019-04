Twee automobilisten zien verkeersregelaars over het hoofd: twee botsingen op Vijf Eikenweg

Zes auto's kwamen met elkaar in botsing op de Vijf Eikenweg. (foto: Marcel van Dorst)

OOSTERHOUT -

Op de Vijf Eikenweg tussen Rijen en Oosterhout hebben twee automobilisten verkeersregelaars over het hoofd gezien en daardoor een ongeluk veroorzaakt. Op het De verkeersregelaars waren aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden, omdat er een loopwedstrijd plaatsvond. De weg richting Rijen was tijdelijk dicht na de ongelukken.