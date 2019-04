Drie maanden na val is burgemeester Mikkers van Den Bosch bijna de oude: 'Dansen kon ik al niet'

Begin dit jaar brak burgemeester Jack Mikkers bij een val in zijn eigen huis zijn bekken. Na een intensieve revalidatie is hij nu bijna de oude. “Het gaat heel goed met me. Ik heb geen pijn meer.”

Mikkers (50) was zondag te gast in het Omroep Brabant-radioprogramma Lekker Weekend! en vertelde over hoe hij de afgelopen maanden heeft ervaren. “Ik heb kennis gemaakt met de competentie geduld. Ik moest alles uit handen geven aan de locoburgemeester en me richten op mijn herstel. Normaal werk ik tijdens vakanties ook nog door, dus dat was niet makkelijk.”

Lange revalidatie

Na zijn val van de vlizotrap in januari werd Mikkers geopereerd in Tilburg en kreeg hij te horen dat zijn herstel negen maanden zou duren. “Het zou negen maanden duren voor ik weer zou kunnen hardlopen en dansen, maar dat kon ik toch al niet”, zegt de burgervader met de nodige zelfspot.

Mikkers is inmiddels weer vol aan het werk, hoewel hij nog een wandelstok nodig heeft. Wel moet hij nog twee dagdelen per week aan zijn revalidatie werken.