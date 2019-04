Emmy-winnaar Job ziet deuren open gaan: 'Naast korte films gaan we de studio uitbreiden'

“Het zorgt dat deuren opengaan”, zegt Job Roggeveen uit Geldrop over de International Emmy Kids Award die hij samen met Joris en Marieke won voor de korte film ‘Kop Op’. “Wij kunnen ons werk zo over de wereld verspreiden”, vertelt Roggeveen in de talkshow KRAAK bij Omroep Brabant.

De korte film van het trio werd genomineerd in de categorie Animatie van de International Emmy Kids Award, de meest prestigieuze prijs voor een kinderprogramma. De prijs werd afgelopen week uitgereikt in Cannes. Roggeveen: “Wij durfden niet te hopen dat we zouden winnen, de andere genomineerden waren onder andere de BBC en een grote studio met 200 mensen in dienst.” De concurrentie was zwaar. Toch ging het Nederlandse trio er met de winst vandoor.

De kinderfilm gaat over drie kinderen die door een heel bijzondere wasmachine kunnen wisselen van hoofd. “Hierdoor moeten ze ook in elkaars schoenen staan”, vertelt Roggeveen over de achterliggende gedachte van film. Het doel is om kinderen te laten zien dat het belangrijk is om je te verplaatsen in anderen.

Eerdere nominatie

Het trio werd eerder al genomineerd voor een Oscar. De prijs ging toen naar een andere film. De animatoren gingen niet helemaal met lege handen naar huis. “De prijs werd toen in Los Angeles uitgereikt en we hebben ons werk daar kunnen laten zien en heel veel genetwerkt”, vertelt Roggeveen. “We hebben daar veel goede contacten aan overgehouden.”

Een paar jaar later mogen Job, Joris en Marieke dan toch een prijs in ontvangst nemen. De prijs komt volgens Roggeveen precies op het goede moment. “We zijn nu op het punt dat we de studio willen uitbouwen om lange films en series te maken”, zegt hij. “Hierdoor krijgen wij zelf meer de rol van art director.” De taakverdeling tussen het onafscheidelijke trio is duidelijk. “Ik ben componist en ontwerper en Joris en Marieke zijn animatoren”, legt hij uit. “We hebben allemaal onze eigen taken, maar overleggen wel veel met elkaar.”

Gouden samenwerking

Het trio vult elkaar naar eigen zeggen goed aan. “Wij hebben een soort huwelijk met z’n drieën”, zegt Roggeveen over de samenwerking. Het onafscheidelijke trio kent elkaar van de Design Academy in Eindhoven en werkt sindsdien altijd samen. “Wij hebben het gevoel dat we met z’n drieën veel meer kunnen bereiken dan apart.”

De animatoren willen in de toekomst wel dezelfde soort verhalen blijven maken. “Wij houden van verhalen met een rare insteek.” Na het winnen van de prestigieuze prijs gaan zij verder met de volgende stap. “We zijn nu bezig met de serie van Kop Op. Die gaan we in het najaar produceren”, vertelt Roggeveen. “Daarnaast zijn we ook bezig met het schrijven van een lange film.”