De gevaarlijkste verkeerssituaties na 5000 reacties op ons meldpunt

De kruising van de Kerkweg met de Rapportstraat in Veldhoven staat bovenaan de lijst met gevaarlijke verkeerssituaties in Brabant. De kruising kreeg tot nu toe de meeste stemmen in het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep Brabant.

Al meer dan vijfduizend Brabanders reageerden op het Meldpunt. In totaal zijn er 1.214 verschillende meldingen gemaakt. Op die meldingen werd in totaal 3.854 keer gestemd.

LEES OOK:Weg zorgt voor gevaarlijke situaties: 'We zijn al meerdere keren aangereden'

Sinds de lancering stond de kruising van de Gerard Bildersstraat met de Paul Gabriëlstraat in Deurne bovenaan met de meeste meldingen. Nu is dat dus het kruispunt in Veldhoven, dat dicht bij een basisschool ligt. De kruising in Deurne en de Boekelseweg in Gemert komen op de tweede en derde plek.

De volgende tien gevaarlijke verkeerssituaties kregen tot nu toe de meeste reacties:

Veldhoven: kruising Kerkweg met de Rapportstraat Deurne: kruising Gerard Bildersstraat met de Paul Gabriëlstraat Gemert: Boekelseweg Lieshout: kruising N615 met de Deense Hoek Eindhoven: Kruisstraat Tilburg: kruising Ringbaan-Zuid met de Oude Goirleseweg Kaatsheuvel: T-splitsing van de Gasthuisstraat met de Doctor van Beurdenstraat Tilburg: fietsersoversteekplaats Jan Heijnsstraat Den Bosch: Bordeslaan (punt waar auto’s uit Parkeergarage Paleiskwartier komen) Veldhoven: kruising Rapportstraat met de Dorpstraat

Opvallend is dat Veldhoven de lijst met tien gevaarlijkste punten begint en afsluit. Het gaat om twee kruisingen in dezelfde straat.

Meld gevaarlijke situaties

Is er bij jou in de buurt ook sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie? Laat dit dan weten via het meldpunt. Ook kun je in de interactieve kaart met meldingen stemmen op een situatie die iemand anders al heeft gemeld.

We gaan langs bij de meest gemelde en meest opvallende punten en vragen experts hoe het veiliger kan. Daarnaast sturen we alle meldingen naar de betreffende gemeenten en de provincie. Het meldpunt blijft nog tot en met 23 april geopend.

Onveilige verkeerssituatie bij jou in de buurt? Meld het in onderstaande kaart.