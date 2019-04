Snollebollekes geeft extra stadionconcert in GelreDome, voorverkoop begint zaterdag

Snollebollekes geeft op 4 april volgend jaar een extra stadionconcert in GelreDome in Arnhem. De eerder aangekondigde optredens op 27 en 28 maart waren al snel uitverkocht.

Dit heeft Snollebollekes dinsdag bekendgemaakt via Facebook. De kaartverkoop voor het extra concert start komende zaterdag om 11.00 uur via snollebollekeslive.nl.

De show van zaterdag 28 maart 2020 was binnen twintig minuten uitverkocht. De tickets voor de show van vrijdag 27 maart 2020 waren later op de dag ook allemaal verkocht. Na de run op de kaarten zei de organisatie zaterdag al extra concerten te overwegen.

Walk of Fame

Snollebollekes, oftewel zanger Rob Kemps uit Best, gaf vorige maand twee concerten in een uitverkocht GelreDome. Een paar dagen later kreeg Kemps een tegel in de Walk of Fame van het GelreDome.

