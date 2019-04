Peter van D. liet zijn dode vader wekenlang dood in huis liggen: schuldig maar geen straf

Peter van D. uit Helmond is dinsdag veroordeeld voor het feit dat hij zijn 84-jarige vader wekenlang dood in huis in Nuenen liet liggen. De rechtbank in Den Bosch legt hem geen straf op. Er was een voorwaardelijk celstraf van een maand geëist.

Van half februari tot en met eind april vorig jaar verstopte Peter van D. zijn vader in zijn huis in Nuenen. De buurt ging zich zorgen maken omdat ze de man al een tijdje niet meer buiten hadden gezien. Toen een buurtbewoner vliegen aan de binnenkant van het raam zag, belde hij de politie.

Luchtverfrissers

De 52-jarige verdachte kwam na het overlijden nog regelmatig bij zijn vader in huis in de Bernhardstraat in Nuenen. Volgens een buurtbewoner had Van D. gezegd dat zijn vader tijdelijk bij hem in Helmond woonde.

Volgens de verdachte lag het lichaam er al een week of tien. Hij bedekte het lichaam van zijn vader met kleding van zijn moeder, die in 2015 overleed. In de woning en rond het lichaam vond de politie onder meer luchtverfrissers. De doodsoorzaak kon niet meer worden vastgesteld, omdat het lichaam in verregaande staat van ontbinding verkeerde.

LEES OOK: Zoon verzweeg overlijden van zijn vader (84) en wordt aangehouden, dode man lag weken in appartement

Van D. gebruikte de AOW van zijn vader, net als voor diens dood, om zijn eigen schulden mee af te lossen en om boodschappen te doen. Zelf had hij geen uitkering. Hij leefde erg geïsoleerd. Van D. heeft spijt van zijn daad en hij schaamt zich voor het verborgen houden van het lichaam van zijn vader. Hij was ook niet bij de uitvaart aanwezig.

Verboden

Het verborgen houden van een overledene is strafbaar. Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en de omstandigheden die zich voor hebben gedaan vond de rechtbank in Den Bosch dat een celstraf geen redelijk doel had.

LEES OOK: Peter van D. liet zijn vader wekenlang dood in huis liggen, maand voorwaardelijke celstraf geëist