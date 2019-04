De flitspolitie kan zich weer verstoppen langs rondweg in Breda na snoeien struikgewas

Agenten die snelheidscontroles houden op de Graaf Engelbertlaan in Breda kunnen zich voorlopig weer verstoppen. De gemeente Breda heeft een tijdelijke oplossing bedacht voor de weggesnoeide 'verstopstruiken'. Sinds dinsdagmiddag staan er grote gele borden met daarop de tekst 'Slow Down! Hier komt iets nieuws'.

De struiken werden begin deze maand op verschillende plekken langs de zuidelijke rondweg aangeplant zodat de onopvallende politiebusjes nog minder opgemerkt zouden worden.

Gesnoeid

Helaas voor de politie gooide een overenthousiaste 'vandaal' met groene vingers roet in het eten. Vrijdagnacht werden de verstopstruiken gekortwiekt. Wie er achter deze daad zit, is nog niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Breda zijn de gele 'verstopborden' tijdelijk. Er komt nog iets nieuws voor terug in de vorm van een meer permanente en minder kwetsbare oplossing. Wat dat precies wordt, wil de gemeente nog niet zeggen.

Belofte

Wethouder Boaz Adank van Mobiliteit moest wel even gniffelen toen hij afgelopen weken het nieuws over de gesnoeide bosjes hoorde. "Maar dat neemt niet weg dat we een belofte aan de omwonende van de zuidelijke rondweg hebben gedaan om de snelheid te handhaven. Die belofte nemen we serieus", laat hij in een reactie weten.