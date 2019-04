Wereldberoemde frietboer De Fer (81) in Breda gaat zaterdag in een nieuw frietkot weer aan de slag

“Ze moeten nog veel doen”, zegt de Fer, die dinsdag de voortgang kwam inspecteren. “De kachel gaat er vandaag in, ze zijn aan het bestraten en de raampjes moeten er ook nog in. Maar het belangrijkste is dat we zaterdag opengaan en dat we weer kip uit de jus hebben.”

Zeven maanden geleden stond ‘het icoon van Breda’ in de brand. De Fer kwam er nog goed van af, maar zijn frietkot was reddeloos verloren. In Breda en verre omgeving was de brand bij De Fer het gesprek van de dag. “Er werd zelfs een actie opgestart om een terugkeer mogelijk te maken”, zegt De Fer. “Maar, ik denk dat ze er bier van gekocht hebben, want ik heb nooit een cent gezien.”

Snackbar De Fer brandde in oktober uit (archieffoto: Tom van der Put)

Nieuw frietkot

Met behulp van vrienden, een lening en verzekeringsgeld staat precies op de oude plek van het afgebrande frietkot, een nieuw identiek frietkot. “Ik weet niet wie er allemaal komen zaterdag op de heropening. We zien wel, het liefst was ik stilletjes opengegaan. Maar, ik heb zoveel reacties gekregen dat het wel druk zal worden.”

De werkzaamheden aan het nieuwe frietkot trekken veel volk. Iedereen staat te kijken en iedereen heeft wel een mening en bijzonder: iedereen is positief dat De Fer weer van start gaat. “Ik kan niet thuiszitten, je laat je hond uit, dan hang je weer voor de tv en sukkel je in slaap op de bank. Ik wil in het harnas sterven, ik wil sterven in de friettent. En dat gaat gebeuren ook", zegt De Fer, die het liefst 'gewoon'aan het werk is.

Gratis friet bij de opening

Het nieuwe frietkot van De Fer wordt zaterdag geopend door de Bredase burgemeester Paul Depla, maar daar blijft het niet bij. “Iedereen die langs komt krijgt een zak met goudbruin gebakken friet gratis”, zegt De Fer.