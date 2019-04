Verhoogd risico op natuurbranden door aanhoudende droogte

In het zuidoosten van Brabant waarschuwt de brandweer voor een verhoogd risico op natuurbranden. Fase 2 is van kracht. Dit betekent dat de brandweer oproept 'extra alert' te zijn. Ook in het midden en westen van de provincie geldt Fase 2 voor natuurbranden.

“Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind”, zo luidt de waarschuwing.

Maandag was het nog raak in Hooge Mierde. De brandweer schaalde onder meer vanwege de droogte op tot een 'zeer grote brand'.

'Gebruik het gezonde verstand'

Wanneer Fase 2 geldt, kun je volgens de brandweer 'met een gerust hart de natuur in trekken'. "Maar wees extra alert en gebruik het gezonde verstand", waarschuwt ze. Ook roept de brandweer op verdachte situaties zo snel mogelijk te melden.



In het noordoosten van de provincie is het risico op dergelijke branden kleiner. Daar geldt Fase 1, dit staat voor ‘regulier risico’.