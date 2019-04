Samsung zegt niks te maken te hebben met spionagepraktijken bij ASML

ASML in Veldhoven. (Foto: Raoul Cartens)

VELDHOVEN -

Samsung heeft niets te maken met de spionagepraktijken bij de Veldhovense chipmachinemaker ASML. Dat laat het technologiebedrijf woensdag weten in een verklaring. Samsung reageert op de uitspraak die ASML-topman Peter Wennink dinsdag deed bij de NOS, die suggereerde dat Samsung achter de spionagepraktijken zit. “Het is niet waar dat Samsung betrokken is bij enige kwaadwilligheid tegen ASML."