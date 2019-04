Jongen dreigt met mes en wil seks met tieners: 'Als we dat niet doen, steekt hij ons neer' [VIDEO]

Een van de jongens, die anoniem wil blijven, vertelt hoe het er op een bepaalde middag aan toe ging. “We moesten hem zuigen in de bosjes en anders zou hij ons in elkaar slaan”, zegt de 12-jarige scholier. Ook dreigde de jongen ze neer te steken. De fietser liet één keer ook een mes zien, de andere keren zei hij dat hij een mes bij zich had.

De jongens zijn niet op zijn eisen ingegaan. Of er meer jongeren zijn lastiggevallen, is niet bekend. De politie houdt hier wel rekening mee. “Ik durf nog wel naar school. We hebben goed contact met de politie. Als we hem weer tegenkomen, fietsen we terug naar school."

Als de twee vanaf hun school in Deurne naar huis fietsen, duikt de jongen van een jaar of 15 of 16 op. De bedreiger fietst met de twee mee vanaf de bossen bij de Deurneseweg tot aan de kruising vlakbij station Helmond Brouwhuis. “Het is altijd op een dinsdag of woensdag rond half drie”, vertelt de moeder van het andere slachtoffer.

12-jarige jongen vertelt hoe hij wordt lastiggevallen door een fietsende jongen



'Maak een foto'

Ze gaf haar zoon een duidelijke instructie mee: "Als je de kans krijgt, maak een foto." Ze wil namelijk dat de dader zo snel mogelijk gepakt wordt. “Ik word er bang van”, vertelt ze. Haar 13-jarige zoon laat ze daarom niet meer alleen naar huis fietsen vanaf school. Ze wil dat hij en zijn vriend alleen op pad gaan als er meer leerlingen fietsen.

“Hij moet mij een bericht sturen als hij vertrekt van school en wanneer hij thuis is. Ook staat de locatie op zijn telefoon aan, zodat ik weet waar hij is.” De jongens zijn volgens haar iedere keer rustig gebleven. “Ze laten hem praten in de hoop dat zij in de tussentijd verder kunnen fietsen.”

De twee kennen de jongen die ze lastigvalt niet. Hij zit niet bij hen op school. De jongens en hun ouders hebben aangifte gedaan. De politie laat weten inmiddels een vermoeden te hebben wie de dader is. Hij is nog niet aangehouden.

Reactie school

Rutger van Deursen, directeur van de school in Deurne waar de jongens op zitten, geeft donderdagochtend aan pas donderdag gehoord te hebben van de zaak. "Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de schoolpoorten. Als de school hulp kan bieden dan zullen we dat zeker doen", zegt hij. Ook geeft hij aan dat een mentor in gesprek zal gaan met de jongens.

Of de bedreiger ook bij hem op school zit, weet de directeur niet. Dat wordt allemaal nog uitgezocht.