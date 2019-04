4,5 jaar cel voor mysterieuze Colombiaan die 5000 kilo coke 'checkte' in Oss

Een man die vorig jaar is opgepakt voor het importeren van een gigantische lading cocaïne in Oss, moet 4,5 jaar de gevangenis in. Volgens de rechtbank was hij speciaal naar ons land overgevlogen om de megalading van ruim 5000 kilo drugs binnen te halen.

Er was zeven jaar cel geëist door het OM, voor een van de grootste cokevangsten ooit met bestemming Brabant.

Volgens de rechtbank is de straf lager omdat de verdachte nu alleen is veroordeeld voor cokesmokkel en niet voor het medeplegen van een coketransport. Onder medeplegen valt bijvoorbeeld een transport organiseren met anderen. Daarvoor is onvoldoende bewijs.

De advocaat van de Colombiaan Ricardo L. (28) had op de zitting onlangs nog gezegd dat de verdachte er niks mee te maken had had en vrijgesproken moest worden.

Bananen

De coke kwam uit de oerwouden van Latijns Amerika, werd verstopt tussen de bananen en verscheept via de haven van Santa Marta Magdalena. Plaats van bestemming: Antwerpen.

Daar ontdekte de douane de illegale inhoud, ging alles er uit en bleef een mespuntje achter voor het bewijs. Op 26 februari 2018 werd de container in de Belgische havenstad opgehaald en naar een loods in Oss gebracht.

Ricardo

Anderhalf uur voor dat alles aankwam kwam ook verdachte Ricardo ineens uit het niets aanlopen op het Osse bedrijventerrein. Via Madrid was hij naar Nederland gereisd.

Hij had in Oss ook net een nieuwe telefoon in gebruik genomen en had een versleutelde blackberry, wat volgens de rechtbank typisch is voor drugscriminelen.

Vreemde gast binnen

Toen Ricardo in de loods verscheen, kende niemand hem. Ze konden hem ook niet verstaan. Niemand kon ook vertellen wat hij daar deed, maar ze stuurden hem opvallend genoeg niet weg. Zo bleek later uit het rechercheonderzoek.

Voor de rechtbank maakte hij duidelijk geen deel uit van de groep van de vijf andere verdachten. Er is onvoldoende bewijs dat ze nauw en bewust samenwerkten. Ricardo moest alleen de lading beoordelen, controleren en vrijgeven.

Zelf heeft de mysterieuze Colombiaan nooit wat willen zeggen.

Foto

Toen de container binnen kwam maakte hij een foto van het zegel. Hij trok werkhandschoenen aan en keek naar het uitpakken. Al snel viel toen de politie binnen.

De vijf andere verdachten die er ook waren komen uit Oss en omgeving. Ze komen later voor de rechter.