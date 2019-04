Ricardo kwam vijf ton cocaïne 'checken' in Oss: justitie eist zeven jaar celstraf

Colombiaan Ricardo stond er een jaar geleden met zijn neus bovenop toen de politie binnenviel in een loods in Oss en daar een kolossale lading cocaïne vond. Nu blijkt ook dat die container eigenlijk door moest naar Moerdijk. Het Openbaar Ministerie eiste donderdag zeven jaar gevangenisstraf tegen de drugssmokkelaar uit Zuid-Amerika.

5091 kilo drugs. 'Het gewicht van een volwassen Aziatische olifant', zei een officier van justitie pas nog in een andere Brabantse cokezaak. Als je alles op straat zou brengen naar de klanten zou het in totaal pakweg 170 miljoen euro opleveren.

Verse bananen

De douane in de Antwerpse haven ontdekte de enorme lading drugs begin 2018. Toen de zeecontainer vol Colombiaanse bananen door de scanner ging zagen ze dat er meer dan alleen fruit in zat. Ze volgden samen met de politie de lading en kwamen uit op een bedrijventerrein aan de Romeinenweg in Oss. Daar volgden arrestaties en ook de 28-jarige Ricardo werd opgepakt.

Hij was de enige die nog in voorarrest zat, wegens vluchtgevaar. Want hij heeft hier geen woonadres en zwijgt. Alles wijst er op dat Ricardo speciaal naar Europa kwam om dit transport te begeleiden. Hij landde half januari 2018 in Madrid en ging daarna door naar Oss voor de coke.

Volgens het OM kwam deze Ricardo 'uit het niets' naar de loods in Oss om het zegel van de container te controleren en fotograferen en dat 'terwijl niemand wist wie hij was', zei de officier van justitie donderdag op zitting in Rotterdam. Volgens het OM wisten alle verdachten wat er gebeurde.

Andere bananen

Het bijzondere was dat er in de Osse loods twintig dozen met vervangende bananen klaar stonden: die moesten de lege plekken van de cokepakketten opvullen, om geen argwaan te wekken, is de conclusie van het OM.

De 4410 drugspakketten droegen allemaal een code, vermoedelijk voor de klanten. Zo stond er onder meer Irma en Hugo Boss op en N5 en N7. Wie die afnemers waren is niet bekend.

Moerdijk

De echte bestemming van de container was een distributiebedrijf in Moerdijk dat niet verdacht is. Daar moest de lading bananen naar toe. Maar het bedrijf daar zou vanwege het late tijdstip al gesloten zijn. Vandaar de omweg naar Oss, zeggen de verdachten.

Het opvallende is dat het transport al om halfvier die middag de grensovergang bij Ossendrecht was gepasseerd en dat er dus genoeg tijd was om naar Moerdijk te rijden. Toch ging alles eerst naar Oss: onnodig maar ook erg verdacht, oordeelt het OM.

Dat omrijden met een smoes is een bekende tactiek onder drugssmokkelaars. Het gebeurde ook in de Zevenbergse cokezaak.

Nog zes andere verdachten

In de zaak tegen Ricardo doet de rechtbank in Rotterdam op 18 april uitspraak. Maar de rechtszaak s dan nog niet voorbij. Er volgt nog een proces tegen de zes andere verdachten, onder wie transportondernemer Ad van den H. (43) uit Oss. Hij haalde de container op in Antwerpen.

De Ossenaar zegt dat hij niks wist van de coke en dat hij de container naar Oss moest halen in opdracht van een vrouw een Belgisch bedrijf. Het gaat om de verdachte 'Dolores', die later is opgepakt. De andere verdachten zijn mensen die hielpen uitladen in de loods.