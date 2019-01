Gigantische drugsvangst Oss: transporteur mag thuis proces afwachten

ROTTERDAM - De transportondernemer uit Oss die vorig jaar ruim 5000 kilo cocaïne zou hebben gesmokkeld, is vrijgelaten. De man zat al een jaar in de cel. De rechtbank zag onvoldoende grond om hem nog langer in voorarrest te houden. Hij blijft wel verdachte. De lading coke was de grootste van 2018 met bestemming Brabant.

De douane in Antwerpen stuurde in februari 2018 een zeecontainer met bananen door de scanner. Op de beeldschermen zagen de medewerkers drugspakketten zitten met een totaalwaarde van 170 miljoen euro. Ze haalde in stilte bijna alles eruit en lieten een beetje zitten voor het bewijs. De politie in Nederland werd gealarmeerd en kon de vracht opwachten.

Inval

Op maandag 26 februari 2018 ging de container naar Oss en daar greep de politie in. De ondernemer Ad van den H. was op het moment van de inval binnen in de loods maar ontkent alle betrokkenheid. Nu hij niet meer in voorarrest hoeft te blijven van de rechtbank in Rotterdam, kan hij thuis zijn proces afwachten.

Zwijgende Colombiaan

Ook Colombiaan Ricardo L. was tijdens de inval aanwezig. Hij zwijgt. Omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats in Europa heeft, denkt de rechtbank dat er sprake is van vluchtgevaar. Daarom blijft hij tot de rechtszaak in april dit jaar, vast zitten.

En er zijn meer verdachten. Drie mensen uit Oss, Nuland en Uden. De politie arresteerde ook hen in de loods in Oss. Maar hun rol wordt door het OM vooralsnog als beperkt gezien.

In verband met de smokkel is later nog de Belgische Maria J. (54) opgepakt. Ze woonde in de buurt van Antwerpen. Zij zit voor zover bekend nog wel in voorarrest en tegen haar loopt nog onderzoek.

De grootste

De vondst van de 5091 kilo drugs is een van de grootste ooit in Brabant. In ieder geval de grootste van het jaar. Afgelopen najaar werd bekend dat er net voor de jaarwisseling van 2017 naar 2018 in de haven van Antwerpen nog een megavangst is onderschept van 7000 kilo met bestemming Oosterhout.