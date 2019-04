DNA linkt verdachte aan mega drugslab in Lage Zwaluwe

Het DNA van Pedro D. is aangetroffen op de spullen in het mega drugslab in Lage Zwaluwe. Volgens het OM zou de verdachte handschoenen hebben gedragen in het drugslab, dat bleek uit de rechtszaak die vrijdagochtend plaatsvond in Breda. In het lab dat vorig jaar werd ontmanteld, werd crystal meth geproduceerd.

Daarnaast is er ook DNA gevonden van een nieuwe verdachte. Justitie weet van wie het DNA is, maar heeft de verdachte nog niet aangehouden.

Het kolossale en bijzonder smerige mega-drugslab werd op 10 oktober vorig jaar ontdekt. In het lab trof de politie zeker 30.000 liter drugsafval aan. In januari van dit jaar werd bekend dat er crystal meth werd geproduceerd. De controle werd gehouden naar een mogelijke wietkwekerij in een loods aan De Zwingel in Lage Zwaluwe. Die vonden de politiemensen ook, onder het tuinhuis van de verdachte. Er stonden 275 planten.

Enkelband

De verdediging vroeg om de verdachte tijdelijk vrij te laten. Volgens de advocaat zijn er geen bijkomende ernstige bezwaren en gronden om de verdachte in voorarrest te houden. Daarnaast heeft hij volgens de advocaat zorg voor zijn gezin. Verdachte is onlangs opnieuw vader geworden van zijn vijfde kind. Hij zou volgens de verdediging met een enkelband tijdelijk bijstand kunnen verlenen in zijn gezin.

De rechtbank vindt dat de verdachte mogelijk risico loopt als hij thuis zou zijn omdat hij bedreigd werd. Bovendien is er volgens justitie bewijs dat er in het drugslab is geschoten.

De volgende zitting in deze zaak is op 15 juni.