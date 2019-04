Bredanaar opgepakt voor doodsbedreiging handhaver: ‘Als ik jou vind, dan schiet ik je kapot'

Een 52-jarige Bredanaar is donderdagavond opgepakt nadat hij een handhaver van de gemeente met de dood had bedreigd. Hij riep ‘als ik jou vind, dan schiet ik je kapot'.

De man die mogelijk dronken was, schold voorbijgangers uit in de binnenstad van Breda. Toen handhavers hem aanspraken, kregen ze van de verdachte ook de volle laag en werd een van de handhavers geduwd. Vervolgens begon de man dreigende taal uit te slaan.

Geweld

Agenten hebben de man in de Vismarktstraat aangehouden. Daarbij moest de politie geweld gebruiken, want de Bredanaar wilde niet meewerken. De man is op het politiebureau in de cel gezet.