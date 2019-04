Mark van Bommel over Érick Gutiérrez: 'Transferwaarde niet bepalend voor speeltijd'

De roep om Érick Gutiérrez wordt steeds groter onder de PSV-aanhang. De miljoenenaankoop uit de zomer komt momenteel niet voor in de plannen van Mark van Bommel. "Hij is niet overbodig", benadrukte de coach vrijdagmiddag.

Maar waarom speelt de Mexicaan dan niet? "Er zitten nog meer spelers op de bank dan Guti. Hij heeft inderdaad de laatste tijd niet veel gespeeld. Ik vond andere wissels verstandiger. Soms heeft dat te maken met de stand of hoe een wedstrijd zich aan het ontwikkelen is. Dat probeer ik dan positief te veranderen."

Gutiérrez werd vorige zomer voor zes miljoen euro (kan oplopen tot 8,2 miljoen euro) gekocht van het Mexicaanse Pachuca. De middenvelder kwam in 2018 regelmatig in actie, maar dit jaar dus nauwelijks. "Moet iemand, aangetrokken voor een groot bedrag, altijd spelen?", vraagt Van Bommel zich hardop af. Om direct het antwoord te geven: "Van de transferwaarde mag dat niet afhangen."

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Maar waar hangt het dan wel vanaf? Waarom geeft Van Bommel de voorkeur op het middenveld aan minder ervaren spelers? "Ik ga voor het elftal waarmee ik de meeste kans denk te maken een wedstrijd te winnen. Mensen mogen daar van vinden wat ze vinden, maar ik bepaal de opstelling."

LEES OOK: Erick Gutiérrez moet zich bij PSV aanpassen aan wensen van Mark van Bommel



Voor PSV wacht zondagmiddag, eerste paasdag, een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Concurrent Ajax speelt een dag eerder tegen FC Groningen. Van Bommel vindt het geen voor- of nadeel om later te spelen dan de Amsterdammers. "We moeten winnen. En uiteraard willen we, net als altijd, ook zoveel mogelijk scoren."

PSV-ADO is zondagmiddag LIVE te volgen via onze app/site.