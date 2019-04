PSV-coach Mark van Bommel over criticasters: 'Als je verliest heb je gezeur aan je hoofd'

Mark van Bommel werd voor de winterstop vaak luid door de PSV-fans toegezongen in het Philips Stadion. Enkele voetbalkenners noemden hem 'een topcoach in wording'. Het enthousiasme de afgelopen periode wat geluwd. "Als je wint is alles mooi en goed. Als je verliest is dat anders."

"Dat hoort simpelweg bij het voetbal. Ik weet wel hoe het werkt in de voetballerij", zegt de oefenmeester in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van zondagmiddag. PSV is nog altijd gedeeld koploper in Nederland, maar het doelsaldo van concurrent Ajax is stukken beter. Een nieuwe landstitel heeft de ploeg van Van Bommel dus niet meer in eigen hand.

"In de voetballerij gaat het om de resultaten", zegt de coach over de huidige situatie waarin zo af en toe kritiek wordt geleverd op Van Bommel. "Als je wint, heb je twee dagen rust. Als je verliest, heb je twee dagen gezeur aan je hoofd. Vanuit de buitenwereld."

Volgens de coach hebben de kritische geluiden puur met de resultaten te maken. "Ik wil ook het liefste alle wedstrijden winnen en we hebben dit seizoen ook heel veel gewonnen. Maar helaas kan winnen niet altijd."

