Markante frietzaak De Fer is weer open na brand: 'Mijn opa en oma kwamen hier al'

Buurtbewoners waren bang dat de frietzaak niet meer terug kon komen, maar na een heleboel hulp van vrienden, een lening en geld van de verzekering zijn de deuren weer open.

Gratis friet

Als dank voor alle steun deelde de 81-jarige frietbakker De Fer gratis friet uit en dus liep het zaterdagmiddag storm. Maar volgens de buurtbewoners is het er altijd wel druk.

"Iedereen kent elkaar ook van de frietzaak", vertelt een buurtbewoonster terwijl ze een frietje door de mayonaise haalt. "Het is echt heerlijke friet, veel beter dan bij andere zaken, maar misschien mag ik dat niet zeggen. Hij heeft speciale aardappelen, denk ik."

'Ouderwetse sfeer'

De andere klanten roemen de frietzaak om de ouderwetse en gezellige sfeer. "Mijn opa en oma kwamen hier al en mijn ouders ook. Ik ben ontzettend blij dat de zaak weer open is", zegt een buurtbewoonster met het dampende frietje voor op haar rollator.

De buurtbewoners denken niet graag meer terug aan de brand. "Ik vond het zo sneu, want de frietboer stond hier al zo lang." Nu maar hopen dat de 81-jarige De Fer nog lang wil bakken. Hij is zelf in ieder geval niet van plan om met pensioen te gaan. "Ik wil in het harnas sterven, ik wil sterven in de friettent."