Treinverkeer tussen Eindhoven en Boxtel tijdelijk stilgelegd om bermbrand

Door een bermbrand bij Best is het treinverkeer tussen Eindhoven en Boxtel zaterdagavond tijdelijk gestaakt. Dat melden Prorail en de NS.

Het treinverkeer werd rond 21.00 uur stilgelegd, de brandweer is ingezet om het vuur te blussen. Rond 21.30 uur was de brand geblust, volgens Prorail gaan de treinen snel weer rijden.

De natuur is nog altijd niet hersteld van de droge zomer van 2018. Daardoor breken er nu het wat warmer is en mensen naar buiten gaan op verschillende plekken bosbranden uit. De brandweer is zaterdagavond ook uitgerukt voor een natuurbrand in natuurgebied De Groote Heide in Heeze.