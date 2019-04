Voor klasbak Mathieu van der Poel lonkt rol als kopman tijdens het WK op de weg in september

Als het in zijn programma past, kan Van der Poel in september deelnemen aan het WK op de weg. (Foto: VI Images)

De kans is levensgroot dat Mathieu van der Poel eind september zijn debuut op het WK op de weg maakt. Bondscoach Koos Moerenhout wil de 24-jarige renner aanwijzen als kopman van de Nederlandse ploeg. "Zijn klasse is onbetwistbaar".

Van der Poel toonde zondag andermaal zijn klasse en topvorm door tijdens de Amstel Gold Race vanuit een bijna kansloze positie alsnog als eerste over de finish te flitsen. Het leverde hem complimenten en loftuitingen uit de hele wielerwereld op.

Bondscoach Moerenhout vindt dat hij de renner van Corendon-Circus simpelweg niet over het hoofd kan zien voor het WK op de weg in Yorkshire, zeker niet na diens goede prestaties dit voorjaar.

Ideaal parcours voor Van der Poel

"Er zijn renners die het WK-parcours prima aankunnen. En Mathieu is er daar absoluut één van", sprak Moerenhout in gesprek met het AD. "Van start tot finish is het geen meter vlak. Dat ligt Van der Poel heel goed."

Voor Van der Poel zou dan zelfs de rol van kopman in het verschiet liggen. Moerenhout: “Zijn klasse is onbetwistbaar. Ook de gearriveerde renners zullen dat beamen."

Binnenkort gesprekken

De keuze om naar het WK te gaan ligt uiteindelijk bij Van der Poel zelf. De Brabander moet kijken of de wegwedstrijd van 29 september past in zijn drukke mountainbike-programma én zijn voorbereidingen op het veldrijdseizoen. Daar kan hij deze week, als hij even complete rust neemt, alvast goed over nadenken.

Moerenhout: "We zullen er binnenkort over praten en daarna een besluit nemen. Mathieu heeft in het verleden laten zien dat hij goed keuzes kan maken."

