Veel caravans die terugkomen van Paaspop deugen niet, politie deelt bekeuringen uit

Meer dan de helft van de gecontroleerde caravans die van Paaspop kwamen, deugde niet. Dat bleek maandag bij een politiecontrole vlakbij de N279 bij Veghel. De politie controleerde zestig caravans of vouwwagens. In 36 gevallen kreeg de bestuurder een boete. Zo hadden zeven auto-caravancombinaties geen losbreekkabel.

Zo'n verbinding tussen auto en caravan of vouwagen is verplicht. De handrem-breekkabel zorgt ervoor dat de handrem wordt aangetrokken als de caravan loskomt van de auto. De kabel moet aan de auto vastgemaakt worden.

Ook deugde in sommige gevallen de hulpkoppeling niet of stond de caravan als losse carrosserie op het chassis. Ook gewone autobestuurders gingen bij de controle op de bon. Zo zagen de agenten een auto op de N279 bij Heeswijk-Dinther 181 kilometer per uur rijden, waar 80 was toegestaan. Zes bestuurders hadden te veel gedronken.

Oude caravans

Paaspop staat bekend om de oude caravans die vaak geverfd zijn. Veel caravans zijn voor een paar honderd euro tweedehands gekocht waarna er weinig aan onderhoud wordt gedaan, volgens de verkeersagenten.

Verschillende caravans kregen een WOK-status, Wachten op Keuren. Dat betekent dat het voertuig niet aan de wettelijk eisen voldoet en herkeurd moet worden.

Ook de belastingdienst hield een controle. Er werd voor 64.000 euro aan openstaande schulden geïnd. Op zestien voertuigen werd beslag gelegd, zeven daarvan werden direct afgevoerd.

Elfduizend campinggasten

Van vrijdag tot zondag kwamen 30.000 bezoekers per dag op de 44e editie van Paaspop. Daarmee werd een recordaantal van 90.000 bezoekers gehaald. In totaal brachten zo'n 11.000 mensen de nacht door op de camping. De campinggasten mochten één nachtje extra van hun camping 'Paradise City' genieten. Maandagmiddag om twaalf uur ging de festivalcamping dicht.

In totaal stonden er 263 acts op de zeventien podia van Paaspop. Onder anderen Ilse de Lange, Rowwen Hèze, Within Tempation, Ronnie Flex en Passenger traden op.