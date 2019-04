Camping Paaspop plek waar vriendschappen ontstaan en 'alles kan'

Met onder andere een subtropisch zwemparadijs, beautysalon, arcadehal en disco is de camping van Paaspop meer dan een weiland. In totaal brachten zo'n 11.000 gasten hun nachten het afgelopen weekend door op 'Paradise City' zoals de camping wordt genoemd.

Camping 'Paradise City' (FOTO: Max Kneefel)

"Als de ANWB op Paaspop langs zou komen met hun campinggids zou die hele sterrenranking op tilt slaan. Dit is geen camping, dit is Paradise City!", vermeldt de website van Paaspop. Ook de campinggasten zijn het erover eens dat de camping een belangrijke plek op Paaspop is.

Gezelligheid op de camping van Paaspop (FOTO: Coen van Tartwijk)

Alleen een campingticket

Een meneer vertelt: "Mijn vriendin is 46, ik ben 52. We zijn allebei zo gek als een deur en we zijn alleen maar aan het dansen. Alle jonkies zitten allemaal moe voor hun tent. Wij gaan drie dagen door. Het beste moment van het festival was weer de camping. Het festival is druk en daar kan je elkaar niet verstaan. Hier is het hartstikke gezellig. Ik ken zelfs mensen die alleen een campingticket hebben."

Alles kan op de camping

Een groep mannen zit in het zonnetje te genieten van een biertje. Overal om hen heen ligt afval. Een van de jongens vertelt: "Alles wat op het festival niet kan, dat kan hier op de camping wel. Hier gebeuren de leukste dingen."

'Op de camping kan alles.'

Atje voor de sfeer

Een andere groep jongens is creatief geweest. Gedurende het weekend is hun zelfverzonnen concept 'Atje voor de sfeer' ontstaan. "Als je langsloopt met een biertje in je hand en je leest dit bord, dan moet je je biertje atten", vertelt een van de jongens trots. Aan het aantal lege blikjes te zien was hun concept een succes.

De plek waar vriendschappen ontstaan

Tussen twee touringcars in zit een vrolijk gezelschap in gekke outfits. Uit de speakers galmt een Zweeds nummer. Een vrouw vertelt: "We komen uit vijf landen en gaan elk jaar samen naar een festival. We komen nu al een paar jaar op Paaspop en elk jaar wordt onze groep een stukje groter omdat we op de camping dan weer nieuwe mensen ontmoeten. We zijn nu met Zweden, Noren, Finnen, Nederlanders en Duitsers."

Internationaal gezelschap op de camping.

